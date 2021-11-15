Спроба порушити територіальну цілісність України матиме важкі наслідки для Росії, - заява глав МЗС Німеччини і Франції

Глави МЗС ФРН і Франції занепокоєні військовою активністю РФ поблизу українського кордону та попереджають Росію про наслідки у разі нападу на Україну.

Про це йдеться в заяві міністрів двох країн, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Через нове занепокоєння рухом російських сил і засобів поблизу України ми закликаємо Росію проявляти стриманість і прозорість щодо її військової активності. Кожна спроба порушити територіальну цілісність України матиме важкі наслідки", - зазначено в заяві, оприлюдненій у понеділок за підсумками зустрічі міністрів з українським колегою в Брюсселі.

Німеччина та Франція готові до зустрічі глав МЗС країн "нормандського формату".

"Ми залишаємося прихильними вирішенню конфлікту на основі Мінських угод. Ми висловлюємо жаль, що Росія знову відмовилася від зустрічі в "нормандському форматі" на рівні міністрів закордонних справ. Заявляємо про нашу готовність до зустрічі, яка відбудеться незабаром, та конструктивного обміну думками по суті. Ми повторюємо наш заклик до Росії зробити те саме для того, щоб досягти сталого миру на Донбасі", - йдеться в заяві.

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Міністри закордонних справ Німеччини та Франції також закликали Київ до стриманості у зв'язку з рухом військ РФ поблизу українського кордону.

"Ми закликали Україну зберігати стриману позицію", - йдеться в заяві.

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