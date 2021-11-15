Зеленський та Мішель обговорили ситуацію на кордонах Білорусі
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Президент України Володимир Зеленський обговорив із головою Європейської ради Шарлем Мішелем ситуацію на кордоні Білорусі з Європейським Союзом та інші питання безпеки в регіоні.
Про це голова української держави повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Обговорили з Шарлем Мішелем ситуацію на європейсько-білоруському кордоні та інші безпекові виклики в регіоні. Домовилися координувати наступні кроки. Маємо діяти спільно проти гібридних атак", - написав Зеленський.
Обговорили з @CharlesMichel ситуацію на 🇪🇺-🇧🇾 кордоні та інші безпекові виклики в регіоні. Домовилися координувати наступні кроки. Маємо діяти спільно проти гібридних атак.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 15, 2021