Зеленський та Мішель обговорили ситуацію на кордонах Білорусі

Президент України Володимир Зеленський обговорив із головою Європейської ради Шарлем Мішелем ситуацію на кордоні Білорусі з Європейським Союзом та інші питання безпеки в регіоні.

Про це голова української держави повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Обговорили з Шарлем Мішелем ситуацію на європейсько-білоруському кордоні та інші безпекові виклики в регіоні. Домовилися координувати наступні кроки. Маємо діяти спільно проти гібридних атак", - написав Зеленський.