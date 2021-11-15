Зеленський відзначив орденами і медалями 17 військовослужбовців, 15 із яких - посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 17 військовослужбовців, 15 із яких — посмертно.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне і бездоганне служіння Українському народові нагороджено:

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ПАВЛОВА Олега Олексійовича (посмертно) - підполковника

Орденом "За мужність" ІІІ ступеня

БЄЛЯЄВА Андрія Левонтійовича (посмертно) - головного сержанта

ВИСКРЕБЦЯ Андрія Вікторовича (посмертно) - старшого солдата

ГЕРМАНА Дениса Сергійовича (посмертно) - солдата

ГОРБЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) - солдата

ЛЯЩЕНКА Владислава Павловича (посмертно) - солдата

МАЗУРА Артема Львовича (посмертно) - старшого солдата

МИХАЙЛОВА Юрія Олександровича (посмертно) - лейтенанта

ПІТЬКА В'ячеслава Павловича (посмертно) - старшого сержанта

ПОДВЕЗЕННОГО Олексія Геннадійовича (посмертно) - солдата

ПОЛІЩУКА Назарія Івановича (посмертно) - старшого солдата

САРДАКА Дмитра Романовича (посмертно) - сержанта

СІВОКОНЯ Дмитра Володимировича (посмертно) - старшого лейтенанта

ЯСЬКІВА Володимира Богдановича (посмертно) - старшого солдата

Орденом Данила Галицького

ЗЯБРЕВА Сергія Анатолійовича (посмертно) - майора

Медаллю "Захиснику Вітчизни"

ЛУКАШУКА Євгена Олеговича - старшого солдата

САЛЬНИКА Валерія Юрійовича - солдата.