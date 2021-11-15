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Прем’єр Вірменії Пашинян заявив про вторгнення азербайджанських військ, Азербайджан заперечує

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Прем’єр Вірменії Пашинян заявив про вторгнення азербайджанських військ, Азербайджан заперечує
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що напередодні, 14 листопада на територію Вірменії зайшли військові Азербайджану.

Про це він сказав на засіданні Ради безпеки Вірменії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російське видання "Комерсант".

"З учорашнього дня ми в цьому складі у різних форматах провели кілька зустрічей та обговорень. Предметом обговорень став факт вторгнення азербайджанських військ на територію Республіки Вірменія на одній із східних ділянок вірмено-азербайджанського кордону", - сказав Пашинян.

Через це, за його словами, було звільнено міністра оборони Вірменії.

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Азербайджан заперечує вторгнення на територію Вірменії.

"Азербайджан вживає адекватних заходів у відповідь на провокації, які здійснює останнім часом Вірменія. Так, азербайджанська сторона вжила адекватних заходів у відповідь на зосередження минулого тижня, 9 листопада, близько 60 осіб особового складу ЗС Вірменії у напрямку Гарагеля Лачинського району на дорозі, що веде до позицій азербайджанської армії, на обстріл 13 листопада ЗС Вірменії позицій азербайджанської армії в Кяльбаджарському районі, а також у відповідь на зосередження угруповання ЗС Вірменії з метою провокації 14 листопада на Лачинському напрямку державного кордону між двома країнами", - сказала офіційна представниця МЗС Азербайджану Лейла Абдуллаєва.

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Топ коментарі

  • Андерсен a4cbf7de
    Нужно было что бы Азербайджан установил полный суверенитет над своей территорией включая Карабах.( не запуская туда скрытую оккупацию рашисткими "миротворцами") Провести демаркацию границ при посредничестве незаинтересованных сторон например Швеции, Испании, ит.д. И договориться о транспортом грузовом транзите из Азербайджана в Нахичевань через армянскую территорию. И все. И Армении тогда не нужен будет контингент оккупантов который до сих пор у них в самой Армении. Торгуйте и живите все в мире. А Раша пускай убирается за Кавказский хребет.
  • Nikos KGB
    а когда в 90-х захватывали азербайджанские земли, было норм???
  • Атас Злой
    Московська лярва заволала до господаря!
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