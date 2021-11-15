ДТЕК заявляє про дискримінацію у погашенні заборгованості "зеленої генерації" та вимагає розслідування

Компанія ДТЕК ВДЕ заявляє про дискримінацію у погашенні заборгованості перед підприємствами "зеленої генерації" та вимагає проведення негайного розслідування дій посадових осіб.

Про це повідомляє пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"ДТЕК ВДЕ не отримав жодної гривні із коштів ДП ​​"Гарантований покупець", виділених європейськими кредиторами для покриття боргу за електроенергію. Всім іншим компаніям АТ "Ощадбанк" переказав кошти в повному обсязі", - заявляє компанія.

У заяві наголошується, що компанія та її міжнародні кредитори шоковані таким підходом влади та вимагає провести негайне розслідування місцезнаходження коштів та причин зриву виплат.

"Також ми вимагаємо розслідування ролі у цій схемі в.о. директора ДП "Гарантований покупець" Вадима Уліди, голови АТ "Ощадбанк" Сергія Наумова та вищих посадових осіб, причетних до зриву погашення заборгованості перед компанією за вироблену електроенергію", - йдеться в заяві.

Згідно з повідомленням, загальна заборгованість перед компанією ДТЕК ВДЕ за 2020-2021 роки становить 4,3 млрд грн.