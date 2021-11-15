ДТЕК заявляє про дискримінацію у погашенні заборгованості "зеленої генерації" та вимагає розслідування
Про це повідомляє пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.
"ДТЕК ВДЕ не отримав жодної гривні із коштів ДП "Гарантований покупець", виділених європейськими кредиторами для покриття боргу за електроенергію. Всім іншим компаніям АТ "Ощадбанк" переказав кошти в повному обсязі", - заявляє компанія.
У заяві наголошується, що компанія та її міжнародні кредитори шоковані таким підходом влади та вимагає провести негайне розслідування місцезнаходження коштів та причин зриву виплат.
"Також ми вимагаємо розслідування ролі у цій схемі в.о. директора ДП "Гарантований покупець" Вадима Уліди, голови АТ "Ощадбанк" Сергія Наумова та вищих посадових осіб, причетних до зриву погашення заборгованості перед компанією за вироблену електроенергію", - йдеться в заяві.
Згідно з повідомленням, загальна заборгованість перед компанією ДТЕК ВДЕ за 2020-2021 роки становить 4,3 млрд грн.