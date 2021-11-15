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ДТЕК поставить в Україну 7 кораблів із вугіллям для проходження опалювального сезону

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ДТЕК поставить в Україну 7 кораблів із вугіллям для проходження опалювального сезону
Компанія ДТЕК Ріната Ахметова зафрахтувала 7 кораблів із вугіллям для забезпечення українських ТЕС паливом в осінньо-зимовий період.

Про це йдеться у повідомленні компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"ДТЕК дбає про тепло та світло в будинках українців. Президент України Володимир Зеленський відзначив зусилля компанії щодо підготовки до опалювального сезону та забезпечення вугіллям у складних умовах", - повідомили в ДТЕК.

У компанії додали, що імпортне вугілля допоможе станціям ДТЕК та державної "Центренерго" підтримати роботу української енергосистеми.

Раніше у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує 7 кораблів з вугіллям і завдяки цьому забезпечить свої ТЕС вугіллям майбутньої зими.

"Крім нашого українського вугілля, буде 7 кораблів класу Панамакс, які вже в дорозі і прибудуть в українські порти найближчим часом. Вугілля, яке ми поставляємо морем, повністю забезпечує потребу енергетичного сектора у вугіллі до кінця року", - зазначив Володимир Зеленський.

Топ коментарі

  • Evgeny N
    Приватна компанія постачатиме вугілля на державні ТЕС???? Це жарт??? Чи ЗЕ вже домовився про ціну такого "доброго жесту"??? А озвучити її громадянам? Чи все побачимо у платіжках???

    Може хто пояснить мені: де я помиляюсь?
  • Ан Мур
    швиденько зреагували на брехню зеклоуна... Оперативненько.
    Рінах же казав, що вимагає, щоб з ним розмовляли з повагою
  • Шрек Баблокат
    поверю в труп Ахметки и его сыновей, а до этого ни во что не верю!..
    эта Донецкая мразь, которая привела "русский мир" в Украину должна висеть на виселице!
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