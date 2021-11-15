Макрон - Путіну: Франція готова захищати територіальну цілісність України

Президент Франції Емманюель Макрон висловив президенту Росії Володимиру Путіну готовність захищати територіальну цілісність України.

Телефонна розмова між Макроном та Путіним тривала 1 годину 45 хвилин, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання L'Orient-Le Jour.

Макрон висловив Путіну "сильну стурбованість і волю захищати всю територію України".

Путін при цьому говорив Макрону, що "переговори будуть ускладненими через позицію української влади".

За даними видання Ouest-France, Макрон і Путін домовилися про вирішення ситуації з мігрантами на білорусько-польському кордоні.

"Ми сподіваємось на те, що ця довга розмова принесе результати", - повідомили в Єлисейському палаці.

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