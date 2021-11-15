Меркель обговорила з Лукашенком ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю

Виконувач обов'язків канцлера ФРН Ангела Меркель провела телефонну розмову з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланям на DW.

Як повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, сторони обговорили ситуацію на кордоні Білорусі з Польщею, зокрема необхідність гуманітарної допомоги мігрантам і біженцям. Зайберт додав, що Меркель та Лукашенко домовилися продовжити обговорення цих питань.

Це була перша телефонна розмова лідера однієї з європейських країн із Олександром Лукашенком після президентських виборів у Білорусі у серпні 2020 року. Європейський Союз відмовляється визнати Лукашенка переможцем цих виборів та відповідно главою білоруської держави.

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Пресслужба Лукашенка у свою чергу оприлюднила повідомлення про те, що його переговори з Меркель тривали 50 хвилин і що сторони обговорили "низку проблем, насамперед ситуацію з біженцями на білорусько-польському, білорусько-литовському та білорусько-латвійському кордонах", а також "шляхи та перспективи вирішення міграційної проблеми з метою недопущення ескалації ситуації на кордоні".