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Росія створила загрозу МКС, випробовуючи свою зброю, - Держдеп

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Росія створила загрозу МКС, випробовуючи свою зброю, - Держдеп
Випробування російської протисупутникової зброї створило загрозу для дослідників на Міжнародній космічній станції.

Про це заявивпредставник Держдепу США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Російська Федерація безвідповідально провела випробування протисупутникової зброї... Це випробування підвищить загрозу для космонавтів на МКС, а також інших пілотованих космічних польотів", - сказа Прайс на брифінгу.

Він пообіцяв, що Вашингтон працюватиме з партнерами та союзниками над відповіддю на "безвідповідальну дію РФ". За його словами, РФ "безрозсудно" провела небезпечні випробування.

"Ми консультуємося і консультуватимемося з нашими союзниками та партнерами по всьому світу, щоб прояснити для Росії інших, що ми цього не потерпимо", - сказав Прайс.

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Представник держдепу назвав "нещирими та лицемірними" заяви РФ про мілітаризацію космосу.

Раніше в понеділок повідомлялося, що екіпаж МКС сховався в кораблях "Союз" і Crew Dragon через загрозу зіткнення з космічним сміттям. При цьому в NASA зазначали, що ризик зіткнення "дуже малий".

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Топ коментарі

  • Александр Зрадыч
    Страна - говно
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    То может ещё одну "перезагрузку" замутить?
    Или всё-таки - пора начать мочить ***** с его политбюро и брать Мордор под внешнее управление?

  • Yevgeniy Lysenko 46fb06fc
    Что ещё ***** долден отчебучить, чтоб вы наконец-то перестали сюсюкатся с ним?? Вы своим бездействием в отношении этого ублюдочного ботоксного ******, сами создали всю эту ситуацию, что он сейчас откровенно наглеет и делает что ему хочется. Давно бы уже могли при желании, указать ему его законное место, у параши. Какое то чмо ботоксное, весь мир на куе вертит, а вы сопли жуете. Ну и продолжайте дальше демагогию разводить и проявлять обеспокоенность, так ***** ещё больше наглеть начнёт...
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