Росія створила загрозу МКС, випробовуючи свою зброю, - Держдеп
Про це заявивпредставник Держдепу США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Російська Федерація безвідповідально провела випробування протисупутникової зброї... Це випробування підвищить загрозу для космонавтів на МКС, а також інших пілотованих космічних польотів", - сказа Прайс на брифінгу.
Він пообіцяв, що Вашингтон працюватиме з партнерами та союзниками над відповіддю на "безвідповідальну дію РФ". За його словами, РФ "безрозсудно" провела небезпечні випробування.
"Ми консультуємося і консультуватимемося з нашими союзниками та партнерами по всьому світу, щоб прояснити для Росії інших, що ми цього не потерпимо", - сказав Прайс.
Представник держдепу назвав "нещирими та лицемірними" заяви РФ про мілітаризацію космосу.
Раніше в понеділок повідомлялося, що екіпаж МКС сховався в кораблях "Союз" і Crew Dragon через загрозу зіткнення з космічним сміттям. При цьому в NASA зазначали, що ризик зіткнення "дуже малий".