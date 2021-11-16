Міноборони про загрозу з боку Росії: Приблизним часом кризи є цьогорічна зима, починаючи з грудня. ВIДЕО
15 52156
Україна та розвідки країн-партнерів прогнозують загострення кризи на українсько-російському кордоні взимку.
Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила в ефірі телеканала ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас немає розбіжностей із даними розвідок країн-партнерів ні за фактами, ні за цифрами. У нас є розбіжності в інтерпретації цих цифр та в прогнозах", – заявила Ганна Маляр.
Зокрема, наголошує заступниця міністра оборони, західні партнери підтверджували цифри щодо кількості військ, які перебувають поблизу кордону. Не було розбіжностей і щодо інтенсивності та руху російських військ.
"Ми по-різному прогнозуємо, але станом на зараз ці прогнози збігаються, що приблизним часом кризи є цьогорічна зима, починаючи з грудня", – відзначила Маляр.