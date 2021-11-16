Новини • Агресія Росії проти України

Міноборони про загрозу з боку Росії: Приблизним часом кризи є цьогорічна зима, починаючи з грудня. ВIДЕО

15 52156
Україна та розвідки країн-партнерів прогнозують загострення кризи на українсько-російському кордоні взимку.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила в ефірі телеканала ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас немає розбіжностей із даними розвідок країн-партнерів ні за фактами, ні за цифрами. У нас є розбіжності в інтерпретації цих цифр та в прогнозах", – заявила Ганна Маляр.

Зокрема, наголошує заступниця міністра оборони, західні партнери підтверджували цифри щодо кількості військ, які перебувають поблизу кордону. Не було розбіжностей і щодо інтенсивності та руху російських військ.

"Ми по-різному прогнозуємо, але станом на зараз ці прогнози збігаються, що приблизним часом кризи є цьогорічна зима, починаючи з грудня", – відзначила Маляр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Дані про стягування російських військ до кордону – інформаційні провокації", – заступник міністра оборони Маляр. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • vismavista
    Ровно неделю назад, эта тетка утверждала прямо противоположное. Мало того, распылялась в "нагнетании" со стороны США. Мол, "мы тут все контролируем, все пучком, а за океаном-врут".
  • Tierre
    Московіти. Вони навіть у Другу Світову багато коли починали наступи саме взимку.
  • Валадімір Щєлєнскій
    Скажіть зебіле, а ти справді сподівався на покращення, обираючи зрадника, крадія, клоуна і українофоба президентом?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини