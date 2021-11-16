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Ми не дамо Росії зруйнувати нормандський формат чужими руками, - Кулеба

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Ми не дамо Росії зруйнувати нормандський формат чужими руками, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не отримає "розкоші зруйнувати нормандський формат чужими руками".

Про це очільник МЗС заявив в ефірі ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми присвятили 100% часу розмови з міністрами закордонних справ Франції та Німеччини виключно безпеці України і перспективам "нормандського формату", - розповів міністр.

За словами Кулеби, під час зустрічі зі своїм французьким та німецьким колегами було домовлено, що Франція, Німеччина та Україна продовжуватимуть наполягати на проведенні зустрічі у "нормандському форматі" на рівні міністрів, зокрема й за участю міністра закордонних справ РФ.

"І так само будемо працювати над організацією саміту лідерів нормандського формату... Ми не дамо Росії розкоші зруйнувати "нормандський формат" чужими руками... Потрібно змушувати Росію сідати за стіл і домовлятися, а не брязкати зброєю", - наголосив він.

Також читайте: Франція та Німеччина заявили про складні наслідки для РФ у разі нападу на Україну, - Кулеба (оновлено)

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Топ коментарі

  • Валадімір Щєлєнскій
    почнем куплять ше більше елєктрикі - борзо заявив Кулєба
  • Анатолій Готич
    Кулеба, попри конкретне його визначення зі слів Пані Санду, дедалі більше заробляє собі реноме фуфлогона штибу Пустодзвоненка і Кінаха, котрий аргументував кожен свій влаз до будь-якого діючого уряду словами : " Я прийшов пРРацювати!"
  • Враг рода человеческого 666
    ЗСУ - являются инструментом остановки кацапской агрессии. Те ЗСУ, которые хрипатый фуфлогон уже 2,5 года похерил ради бодьшого крадивныцтва и договорняков по середине
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