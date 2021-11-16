Зеленський призначив стипендії 82 діячам культури і мистецтва

Президент України Володимир Зеленський призначив державні стипендії ряду видатних діячів культури і мистецтва.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, довічні стипендії призначені 24 діячам, серед яких письменники Богдан Мельничук, Володимир Рабенчук, Андрій Гудима, кобзар Василь Пиндик, композитор Леонід Попернацький, заслужені майстри народної творчості Ендре Гіді, Надія Денисюк і Ольга Закорка, актриса Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки Валентина Купріянова, директор Одеської обласнї філармонії Галина Зіцер та інші.

Крім того, 58 діячів культури і мистецтв отримуватимуть дворічні стипендії.

Це, зокрема, актори Людмила Єфіменко, Євген Паперний, Юрій Рудченко, фотохудожник Володимир Фалін, композитор і виконавець Тарас Петриненко, письменники Павло Гірник, Анатолій Городницький, Василь Густа, Неоніла Стефурак, майстрині художньої вишивки Лідія Бебешко і Світлана Зохнюк, кінорежисер Наталія Марченкова, кобзар Мирослав Цуприк, дизайнер Володимир Флегонтов та інші.

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