Мігранти, яких обманом завезли в Білорусь, мають повернутися до країн походження, - Боррель

Мігранти, яких обманом переправили на кордони Білорусі з ЄС, мають отримати гуманітарну допомогу та повернутися до країн походження.

Про це за підсумками засідання Ради міністрів Євросоюзу із закордонних справ заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Дорога до Євросоюзу не пролягає через Білорусь. Наші делегації по всьому світу, особливо у найбільш уражених країнах, поширюють цю інформацію, щоб запобігти обману людей та перетворенню їх на своєрідний інструмент, на зброю для досягнення політичних цілей. Це незаконно та не по-людськи. Люди, які потрапили в пастку цієї прикрої схеми, повинні отримати необхідну допомогу. Це була одна з причин мого дзвінка до міністра (закордонних справ Білорусі – ред.) Макея та генерального секретаря Об’єднаних Націй", - зазначив високий представник ЄС.

За його словами, кордони ЄС не є "необмежено відкритими". В’їзд можливий тільки законним чином, після виконання вимог щодо віз або процедур надання притулку. Будь-які інші варіанти, зауважив Боррель, є "чистісінькою дезінформацією".

"Відповідальність за те, що діється, лежить на Білорусі - на 100%. Ми можемо почати розв'язувати цю проблему, зупинивши потік людей до Білорусі. Ті, хто вже потрапив туди, мають отримати гуманітарну допомогу. Ті, хто не можуть вважатися біженцями, повинні бути повернені до країн походження", - додав Боррель.

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Дипломат привітав рішення Іраку, який почав організувати спеціальні авіарейси для повернення своїх громадян.

"Ця криза була створена штучно. Вона не має відвернути нашу увагу від поточного стану в Білорусі, де продовжують масово порушувати права людини. Діалог буде відновлений, але не шляхом імпортування людей на наші кордони. Це станеться, коли режим припинить порушення, почне поважати права людини для власного народу, а також права інших людей за кордоном", - підкреслив Боррель.

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