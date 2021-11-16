Зеленський потрапив у пастку і тепер із неї дуже важко вийти, - Аваков

Арсен Аваков, який 7,5 років очолював МВС, заявив, що президент Володимир Зеленський стає авторитарним, тобто "потрапив у пастку", з якої "дуже важко вийти".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Аваков заявив в інтерв’ю "Українській правді"

"Це пастка, в яку він потрапив, і тепер із неї дуже важко вийти. Ця пастка трапилася, коли відбулися парламентські вибори і ми здобули монобільшість. І раптом жодного балансу не залишилося: "я можу все".

І ось це "я можу все" стало божевільною пасткою. Тому що в парадигмі "я можу все" розумник, що проходить повз, скаже: "так не можна, і так не можна, і так не можна".

Знаєте, я згадую часи, коли я був губернатором за перших днів Ющенка. Він збирав нас на РНБО у цю круглу залу і казав: "Що там із реформою охорони здоров'я?".

Йому міністр охорони здоров'я говорив: "Мені потрібно місяць, щоби зробити і доповісти".

"У мене немає часу, – відповідав Ющенко, – Я даю вам тиждень. За тиждень будете доповідати".

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Ось багато в чому Зеленському цього теж хотілося. Він із благих намірів почав приймати дедалі більше волюнтаристських рішень. А якість його оточення не дозволила йому грамотно опонувати".

"Він почав звикати спокійно звільняти людей, не думаючи. І так само, не думаючи, призначав нових. Це створювало проблеми".

Аваков зазначив, що в Зеленського "почали з'являтися абсурдні рішення, почали з'являтися кадрові помилки".

На думку, колишнього міністра, саме в такий спосіб "поступово-поступово виробилася така авторитарна манера".

Щодо нинішнього механізму роботи РНБО Аваков сказав, що "це, по суті, дзеркало, як Зеленський уявляє собі ідеальну владу".

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що пішов у відставку, бо не хотів брати участь у "деяких речах, з якими не згоден".