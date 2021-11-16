Війська РФ за добу 6 разів обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі. Українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ООС
Про це йдеться в ранковому зведенні штабу ООС у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Неподалік Золотого-4 окупанти обстріляли позиції ЗСУ зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів.
В районі Світлодарська ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем.
Біля Новозванівки російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Талаківки ворожі війська здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
В напрямку Попасної противник двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що станом на 7 годину ранку, 16 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі ООС.