Війська РФ за добу 6 разів обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі. Українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 15 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу ООС у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Неподалік Золотого-4 окупанти обстріляли позиції ЗСУ зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів.

В районі Світлодарська ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

Біля Новозванівки російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Талаківки ворожі війська здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В напрямку Попасної противник двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що станом на 7 годину ранку, 16 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі ООС.