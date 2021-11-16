США та Євросоюз готують новий пакет санкцій стосовно Білорусі, - Псакі
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила у понеділок представник американського президента Дженніфер Псакі.
"Адміністрація Байдена співпрацює із союзниками з ЄС у підготовці санкцій проти Білорусі", - сказала Псакі.
Вона додала, що США закликають Росію вплинути на Білорусь для врегулювання кризи на польсько-білоруському кордоні.
Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі ускладнилася 8 листопада, коли до кордону з Польщею з білоруського боку підійшли кілька тисяч мігрантів із країн Близького Сходу, які бажають перебратися до ЄС. Польські офіційні особи назвали те, що відбувається, найскладнішим моментом з початку кризи на кордоні.
Польща, Литва і Латвія останніми місяцями фіксують потік нелегалів, що посилюється, які намагаються через Білорусь потрапити на територію ЄС і обвинувачують у тому, що відбувається саме Мінськ.