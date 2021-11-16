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838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні

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838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні
В Україні зафіксовано 16 308 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 16 листопада. Також за минулу добу зафіксовано 838 летальних випадків – це найвищий показник добової смертності в Україні від початку пандемії. Раніше рекордну добову смертність від COVID-19 було зафіксовано 9 листопада - 833 летальні випадки, до цього 26 жовтня - 734 летальні випадки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Понад 21 млн щеплень зробили від початку вакцинації від COVID-19 в Україні.

За добу 15 листопада в Україні:

838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 02 зафіксовано 16 308 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 168, медпрацівників – 327);

838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 02 268 088 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 102 908 людей, повністю імунізовані – 165 180 людей.

Також за минулу добу:

838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 02 госпіталізовано – 2 264 особи;

838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 02 летальних випадків – 838;

838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 02 одужало – 21 914 осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в Україні:

838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 02 захворіло – 3 244 749 осіб;

838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 02 одужало – 2 664 373 особи;

838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 02 летальних випадків – 77 985;

838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 02 проведено ПЛР-тестувань – 15 292 648.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 331 552 людини, з них отримали одну дозу – 12 331 550 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 887 415 людей. Загалом проведено 21 218 965 щеплень.

88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.

838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 10
838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 11
838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 12
838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 13

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Топ коментарі

  • Максим Бондаренко b802a304
    А вчора з усіх утюгів вже хвастались, що епідемія пішла вниз

    Зелені недоумки
  • Герхард
    И не говори.
    Вчера тело вакцинировалось китайчатиной первый раз и сразу считает, что его Корона не берет (и ему даже бумадку выдают, что он теперь бессмертный), а еще через неделю оказывается в реанимации.

    Казалось бы, причем тут отсутствие мозгов...
  • Super Gut
    Спасибо зеленскому у его команде за дороги на костях украинцев-антиваксеров. зато ***********% сейчас должно быть очень смешно
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