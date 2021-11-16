838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"Понад 21 млн щеплень зробили від початку вакцинації від COVID-19 в Україні.
За добу 15 листопада в Україні:
зафіксовано 16 308 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 168, медпрацівників – 327);
268 088 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 102 908 людей, повністю імунізовані – 165 180 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 264 особи;
летальних випадків – 838;
одужало – 21 914 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 244 749 осіб;
одужало – 2 664 373 особи;
летальних випадків – 77 985;
проведено ПЛР-тестувань – 15 292 648.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 331 552 людини, з них отримали одну дозу – 12 331 550 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 887 415 людей. Загалом проведено 21 218 965 щеплень.
88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.