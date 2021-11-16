Не дочекавшись схвалення ЕМА, у Відні почали робити COVID-вакцини дітям віком від 5 років

У столиці Австрії відкрили перший пункт щеплення проти коронавірусу для дітей віком від 5 до 11 років.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням "Укрінформ", 15 листопада окремий зал для щеплення дітей відкрився у конференццентрі Austria Center Vienna – одному з найбільших центрів вакцинації у Відні.

Маленьким пацієнтам вводитимуть меншу, ніж дорослим, дозу вакцини Pfizer. Її визначає на місці педіатр, зважаючи на фізичний стан та вагу дитини.

На пілотному етапі щодня будуть вакцинувати близько 200 дітей. Надалі міська влада планує розширити можливості з огляду на великий попит: уже зроблено 9 тис. замовлень на дитячі щеплення.

Дітей поки що вакцинують у режимі off-label, тобто нерегламентованого застосування лікарських препаратів, адже Європейське агентство з лікарських засобів ще не схвалило вакцинацію проти COVID-19 для вікової групи 5-11 років. В австрійському МОЗ очікують, що це відбудеться 24 листопада.

Як повідомлялося, з 15 листопада на всій території Австрії почав діяти так званий локдаун для невакцинованих. Це означає, що особи, які не мають щеплення проти коронавірусу, можуть залишати помешкання тільки з певних причин, як-от робота та освіта, купівля необхідних товарів, використання медичних послуг та вакцинація проти COVID-19, задоволення основних релігійних потреб, відпочинок на свіжому повітрі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрія запроваджує локдаун для невакцинованих громадян

Особам, які не вакцинувалися проти коронавірусу, з понеділка заборонено відвідувати заклади роздрібної торгівлі, за винятком продуктових магазинів. Крім того, вони не матимуть права піти в кіно, на концерт, у перукарню, спортивний зал чи в ресторан – відвідування цих закладів дозволятиметься лише після пред’явлення сертифіката вакцинації або медичної довідки про перенесену коронавірусну інфекцію.