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Близько 3,5 тис. мігрантів залишили "табір" і намагаються потрапити до Польщі через прикордонний перехід. ВIДЕО

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Близько 3,5 тис. мігрантів залишили "табір" і намагаються потрапити до Польщі через прикордонний перехід. ВIДЕО
Велика група мігрантів із країн Близького Сходу – за оцінками польської поліції близько 3,5 тисяч осіб – у понеділок залишила імпровізований табір на кордоні Білорусі з Польщею та пішла на автодорожній прикордонний перехід "Брузги – Кузня", щоб спробувати перетнути кордон там.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це повідомляють журналісти із місця подій.

На кадрах видно, що мігрантів супроводжували білоруські прикордонники. У прикордонному комітеті заявили, що вони начебто "забезпечували безпеку".

Зазначається, що на прикордонному переході мігранти зламали огорожу з білоруської сторони кордону, проте шлях до Польщі їм перегородили польські військові та прикордонники. Протистояння продовжується.

Згодом з'явилися повідомлення про те, що мігранти почали встановлювати намети безпосередньо на прикордонному переході.

Також з'являються кадри, як білоруські військові штовхають мігрантів на паркан. Чути, як жінка кричить, хтось використовує газ, польські та білоруські солдати кричать один на одного.

Нагадаємо, що імпровізований табір у районі прикордонного переходу неподалік Гродно виник минулого тижня після того, як на кордон прибула велика група мігрантів, головним чином мешканців Іракського Курдистану. Частина спробувала прорватися у Польщу силою, але це не вдалося. Повідомлялося про тяжку гуманітарну ситуацію серед мігрантів.

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Країни ЄС звинувачують в організації міграційної кризи на кордоні білоруську владу. За останні місяці до Білорусі прибули десятки тисяч мігрантів, головним чином з Іраку та Сирії. Вони намагаються потрапити до Польщі та інших сусідніх країн – членів ЄС – Литви та Латвії. Метою більшості з них є Німеччина, де вони збираються просити притулку. Польща не пускає цих людей через кордон, там розміщені військовослужбовці.

Як повідомлялося, у понеділок міністри закордонних справ країн ЄС затвердили нові критерії санкцій, які можуть бути запроваджені проти осіб та організацій, які причетні до організації спроб нелегального перетину кордону. Деякі країни ЄС звинувачують у причетності до цього Росію, але Москва заперечує.

Топ коментарі

  • Ревизор
    У них прекрасная мотивация, как у люмпенов Украинского востока. Засрали свой дом, теперь идем к соседу - пусть он нас кормит, а мы будем этим недовольны и засрем его дом.
  • Павло Дудра
    кое-что новое все же случилось. Польские пограничники решили сыграть асимметрично и похоже, у них это начало получаться. Как известно, несколько групп нелегалов таки прорвалось на территорию Польши, но поскольку приграничные районы уже закрыты мероприятиями в рамках чрезвычайного положения, то особенно бежать там некуда. И вот одну из таких групп удалось перехватить польским силовикам. Как и положено, они проверили документы, обнаружили там беларусские визы и дальше поступили очень необычно.
    Они воспользовались той слабостью мигрантского потока, которую с белорусской стороны считают силой. То есть, сосредоточив мигрантов и силовиков на небольшом участке границы, они практически полностью оставили без внимания остальную часть границы. И польские силовики без особых проблем выгнали «гостей» в Беларусь, где этому никто не мог помешать. Возможно, они еще и паспорта им проштамповали с «черной меткой». В общем, группа нелегалов таки попала в Польшу, но ненадолго. Если это так и было, то в таком случае, найдена альтернатива пулеметным гнездам вдоль границы. Поляки как бы говорят: «Вы нам их перекинули? А мы их перекинули вам». И это - очень оригинальный ход, с которым бороться крайне сложно именно из-за того, что белорусы сами изменили свою тактику. Поляки их просто подловили. https://defence-line.org/2021/11/myslit-ne-standartno/
  • Герхард
    Саранча.
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