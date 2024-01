Близько 3,5 тис. мігрантів залишили "табір" і намагаються потрапити до Польщі через прикордонний перехід. ВIДЕО

Велика група мігрантів із країн Близького Сходу – за оцінками польської поліції близько 3,5 тисяч осіб – у понеділок залишила імпровізований табір на кордоні Білорусі з Польщею та пішла на автодорожній прикордонний перехід "Брузги – Кузня", щоб спробувати перетнути кордон там.

про це повідомляють журналісти із місця подій.

The video gives a good idea of what the situation at the Kuznica-Bruzgi border crossing looks right now. The crowd doesn’t fit on the road, lots of migrants have to wait behind the fence. pic.twitter.com/G9nCECIg9T — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 15, 2021

На кадрах видно, що мігрантів супроводжували білоруські прикордонники. У прикордонному комітеті заявили, що вони начебто "забезпечували безпеку".

A wave of people has smashed the fence (not the border one). There really is a lot of people, the column stretched for about 1 kilometre, some people are still leaving the camp. pic.twitter.com/QdnNPa8uW0 — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 15, 2021

Зазначається, що на прикордонному переході мігранти зламали огорожу з білоруської сторони кордону, проте шлях до Польщі їм перегородили польські військові та прикордонники. Протистояння продовжується.

This is how quickly the situation escalated at the Belarus-Poland border crossing point - from dozens to 3500 migrants. There are also reported that there are between 8,000 & 22,000 migrants from the Middle East currently in Belarus. What is going to happen to all these people? pic.twitter.com/di9W5ivmzI — Franak Viačorka (@franakviacorka) November 15, 2021

Згодом з'явилися повідомлення про те, що мігранти почали встановлювати намети безпосередньо на прикордонному переході.

Interestingly, speaking about migrants, Lukashenka uses the same derogatory language for them as for political opponents. He calls them "fugitive" (беглые). He shows contempt, saying, we can take them to Germany or Iraq if you want. For him, people are just a tool or weapons. pic.twitter.com/alhp8yS2gt — Franak Viačorka (@franakviacorka) November 15, 2021

Також з'являються кадри, як білоруські військові штовхають мігрантів на паркан. Чути, як жінка кричить, хтось використовує газ, польські та білоруські солдати кричать один на одного.

Something very bad is reportedly happening at the Poland-Belarus border! Belarusian soldiers are pushing migrants onto the fence. A woman is heard shouting, someone is using gas, Polish and Belarusian soldiers are shouting at each other. A lot (!) of swearing. pic.twitter.com/uZnPiQNbmp — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 15, 2021

Нагадаємо, що імпровізований табір у районі прикордонного переходу неподалік Гродно виник минулого тижня після того, як на кордон прибула велика група мігрантів, головним чином мешканців Іракського Курдистану. Частина спробувала прорватися у Польщу силою, але це не вдалося. Повідомлялося про тяжку гуманітарну ситуацію серед мігрантів.

Країни ЄС звинувачують в організації міграційної кризи на кордоні білоруську владу. За останні місяці до Білорусі прибули десятки тисяч мігрантів, головним чином з Іраку та Сирії. Вони намагаються потрапити до Польщі та інших сусідніх країн – членів ЄС – Литви та Латвії. Метою більшості з них є Німеччина, де вони збираються просити притулку. Польща не пускає цих людей через кордон, там розміщені військовослужбовці.

Як повідомлялося, у понеділок міністри закордонних справ країн ЄС затвердили нові критерії санкцій, які можуть бути запроваджені проти осіб та організацій, які причетні до організації спроб нелегального перетину кордону. Деякі країни ЄС звинувачують у причетності до цього Росію, але Москва заперечує.