Порошенко закликав до жорстких санкцій і посилення присутності союзників в Україні: Путін прискорює повзучу анексію окупованих територій Донбасу

Підписаний 15 листопада указ Путіна про так звану гуманітарну підтримку окупованим Росією окремим районам Донецької та Луганської областей є знущанням і ляпасом в обличчя всіх тих, хто щиро шукав мирного врегулювання, – переконаний п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко. Він вважає це викликом для України і всього колективного Заходу.

"Путінський режим не знає меж", – наголошує Порошенко у Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Цілком очевидно, що Путін на цьому зупинятися не збирається. Білоруськими маневрами він відволікає увагу. Непродовженням мандату спостережної місії ОБСЄ на двох російських прикордонних пунктах і через блокування СММ ОБСЄ він прагне позбутися зайвих очей. Концентрацією своїх військ на українському напрямі він погрожує не лише Україні. Він окреслює нові червоні лінії для Заходу: якщо раніше це стосувалося членства України в НАТО, то сьогодні вже залучення НАТО в Україну", – зауважує п’ятий Президент.

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"Своїм злочинним указом Путін фіксує нові межі російської гібридної агресії. Кремль прискорює сценарій повзучої анексії окупованих територій Донбасу. Нахабно показує, що йому не потрібне мирне врегулювання – лише повна капітуляція України і Заходу", – зазначає Порошенко.

Відповідь світу має бути адекватною наявним викликам, переконаний лідер "Європейської Солідарності".

"Саме час для посиленої міжнародної присутності і в Україні наших союзників. Саме час для збільшення ціни за російську зухвалість новими санкціями. Саме в цьому контексті щиро вітаю рішучість позиції Берліна та Парижа, які чітко попередили Москву про "серйозні наслідки", у разі нових спроб підірвати територіальну цілісність України. Очікую, що цей приклад продовжать інші наші партнери. Саме час для зупинки сертифікації "Північного потоку-2". Важливо, що й Україну долучили до цього процесу", – констатує Порошенко.

"Маємо вимагати не лише скасування цього указу, але й повернення захоплених Росією підприємств, відміни російськоі рублевої зони, скасування рішень про паспортизацію", – закликає п’ятий Президент.

"Слід розуміти, що під гуманітарною риторикою стирчать вуха повзучого економічного аншлюсу українського Донбасу. Поки влада зволікала з визнанням попереджень партнерів про російські маневри на кордоні, Москва все глибше запускає свої щупальця в український суверенітет", – застерігає Петро Порошенко.

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"Путін сам не зупиниться. Зупинити його маємо ми, скоординовано та разом з проукраїнською міжнародною коаліцією!", – резюмує Порошенко.