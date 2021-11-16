На дорогах із камерами автофіксації майже втричі поменшало ДТП із загиблими і травмованими

Протягом 2021 року на дорогах України загинули майже 2,6 тис. осіб. Водночас на ділянках, обладнаних камерами автофіксації, кількість пригод із загиблими і травмованими впала втричі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на пресконференції повідмив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"У цьому році на шляхах нашої держави сталося 154 480 ДТП, з них 20 365 - з потерпілими або загиблими. У них загинули 2592 особи і 24 905 були травмовані", - навів цифри Білошицький.

Найпоширенішою причиною автопригод залишається порушення швидкісного режиму - понад 40% усіх ДТП з потерпілими і загиблими. Серед інших причини - порушення правил маневрування, правил проїзду перехресть та пішохідних переходів, а також недотримання безпечної дистанції.

За словами Білошицького, цьогоріч правоохоронці зафіксували 10-відсоткове зниження кількості смертей на дорогах України. "Я сподіваюся, що таку статистику ми зможемо втримати і до кінця року", - зауважив він.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції уточнив, що у тих місцях, де понад рік тому були встановлені комплекси автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху, кількість ДТП із загиблими і травмованими зменшилась утричі.

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"Ми проаналізували статистику за рік роботи камер, які були запущені першими, і саме у цих місцях ми маємо зниження ДТП з потерпілими і загиблими майже у три рази. Тобто, якщо у попередні роки на цих місцях у сукупності траплялося у середньому 123 ДТП з потерпілими й загиблими, то наразі їх трапляється 44", - розповів Білошицький.

Він нагадав, що на дорогах України зараз працюють 236 камер автоматичної фіксації, а до кінця 2023 року їх буде встановлено щонайменше 580. "Але я думаю, що ця цифра буде набагато більшою", - додав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Як повідомлялося, з 12 листопада патрульні поліцейські використовують мобільні діагностичні станції для перевірки технічного стану транспорту.