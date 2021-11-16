На розгляд одного законопроєкту нардепи витрачають 30 хвилин, - "слуга народу" Мезенцева
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У середньому на розгляд одного законопроєкту під час голосування у Верховній Раді народні депутати витрачають 30 хвилин.
Про це повідомила нардеп "Слуги народу" Марія Мезенцева, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "ДОМ".
"Ми розглянули цікаві прорахунки того, скільки ми витрачаємо часу на один парламентський день щохвилини. На кожен закон — у середньому до 27-30 хвилин з обговореннями", - зазначила парламентар.
Нардеп уточнила, що такі виміри проводились для подальшого ефективного планування роботи Ради.
"І щоб ті 5 пленарних тижнів, які залишаються до кінця робочого 2021 року, були використані ефективно", - додала Мезенцева.