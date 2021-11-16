Обшук у Киви проводиться у справі щодо стрілянини з автомата Калашникова, - ДБР

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у народного депутата ОПЗЖ Іллі Киви у справі за фактом стрілянини з автомата.

Про це повідомили у відомстві, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Слідчі дії проходять у справі стрілянини з автомата Калашникова", - сказали у ДБР.

Як зазначалось, зранку 16 листопада правоохоронці проводять обшук у нардепа ОПЗЖ Киви.

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Нагадаємо, Кива в ніч на 16 жовтня записав ролик з автоматом у руці. Нардеп пояснив, що так святкує загибель українського політичного діяча Степана Бандери, якого 15 жовтня 1959 року у Мюнхені вбив радянський агент КДБ Богдан Сташинський.

На фразі "Смерть зрадникам! Смерть фашизму" Кива здійснив кілька пострілів з автомата, а тим часом за його спиною запустили феєрверк.