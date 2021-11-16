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Обшук у Киви проводиться у справі щодо стрілянини з автомата Калашникова, - ДБР

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Обшук у Киви проводиться у справі щодо стрілянини з автомата Калашникова, - ДБР
Державне бюро розслідувань проводить обшуки у народного депутата ОПЗЖ Іллі Киви у справі за фактом стрілянини з автомата.

Про це повідомили у відомстві, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ. 

"Слідчі дії проходять у справі стрілянини з автомата Калашникова", - сказали у ДБР.

Як зазначалось, зранку 16 листопада правоохоронці проводять обшук у нардепа ОПЗЖ Киви.

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Нагадаємо, Кива в ніч на 16 жовтня записав ролик з автоматом у руці. Нардеп пояснив, що так святкує загибель українського політичного діяча Степана Бандери, якого 15 жовтня 1959 року у Мюнхені вбив радянський агент КДБ Богдан Сташинський.

На фразі "Смерть зрадникам! Смерть фашизму" Кива здійснив кілька пострілів з автомата, а тим часом за його спиною запустили феєрверк.

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Топ коментарі

  • VOLK 62daf307
    А за то что, ЭТА Кива пуйло с д.р. поздравляла Бубочка простил?
    Респекты не хер гнать
  • Візор Гук
    чи працюють закони зробите висновок коли побачите чим закінчиться історія з тим ківанутим полудурком, прогнозую що закінчиться зеленокольоровою бульбашкою.
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    тупая предъява - он имеет разрешение? да? стрелял на стрельбище? да. не защищаю дрочера, но статью потяжелее можно было бы придумать - госизмена например...
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