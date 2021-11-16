Білорусь перетворюється на плацдарм російської армії, – Турчинов

Сьогодні Білорусь перетворюється на плацдарм російської армії.

Про це сказав напередодні в ефірі програми "Свобода слова" ексголова Верховної Ради України, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов.

Він нагадав, що Лукашенко повністю відкрив повітряний кордон своєї країни для російської військової авіації.

"Важкі бомбардувальники Росії літають демонстративно на кордоні з Білоруссю і країнами НАТО", – наголосив Турчинов, додавши, що після навчань "Захід-2021" на території Білорусі залишилася "значна кількість російських військовослужбовців, зброї та військової техніки".

"Зараз відбувається фактично аншлюс, а реально – поглинання Росією Білорусі", – сказав керівник Центрального штабу ЄС. "Росія тепер може використати територію Білорусі як плацдарм для наступу на нашу країну, тому Україна вже має не тільки російський фронт, а й білоруський", – резюмував він.