Новини • Агресія Росії проти України

Білорусь перетворюється на плацдарм російської армії, – Турчинов

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Білорусь перетворюється на плацдарм російської армії, – Турчинов
Сьогодні Білорусь перетворюється на плацдарм російської армії.

 Про це сказав напередодні в ефірі програми "Свобода слова" ексголова Верховної Ради України, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов.

Він нагадав, що Лукашенко повністю відкрив повітряний кордон своєї країни для російської військової авіації.

"Важкі бомбардувальники Росії літають демонстративно на кордоні з Білоруссю і країнами НАТО", – наголосив Турчинов, додавши, що після навчань "Захід-2021" на території Білорусі залишилася "значна кількість російських військовослужбовців, зброї та військової техніки".

"Зараз відбувається фактично аншлюс, а реально – поглинання Росією Білорусі", – сказав керівник Центрального штабу ЄС. "Росія тепер може використати територію Білорусі як плацдарм для наступу на нашу країну, тому Україна вже має не тільки російський фронт, а й білоруський", – резюмував він.

Топ коментарі

  • Валентина Майкова
    Нацисти з РФ перетворюють Білорусію в військову базу , взявши населення в заручники . До того ще беруть територію України в повну економічну і військову блокаду ! Цей їх план мінімум , а ЄС думає лише про сертифікацію ... Замість вводити дієві санкції і військову допомогу Україні, яка історично завжди прикривала їх зад від людожерів з РФ !
  • Ан Мур
    Олександр Турчинов в ефірі програми "Свобода Слова на ICTV" заявив:

    "Після провалу операції щодо затримання «вагнерівців», після того, як весь світ дізнався, що саме політичне керівництво України зрадило свою країну, скомпрометувавши власні силові структури, довіра фактично зникла.
    Тепер наші стратегічні партнери повинні інформувати Україну через засоби масової інформації. Це серйозна проблема, тому що довіра не відновлюється за добу чи навіть за рік. Це одна з головних втрат, яку ми понесли завдяки чинному керівництву нашої держави. Україна не має власних військових супутників. Ми завжди використовували інформацію, супутникові знімки, іншу військову аналітику, в тому числі, щодо розташування російських військ від наших стратегічних партнерів. І я хочу підкреслити, що ніколи ця інформація не була недостовірною. Ніколи вона не була другорядною. Це було надійне, якісне інформування партнерів".
  • Салаутдин
    Белорусы забыли,какая республика больше всех пострадала в 2 МВ ?
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