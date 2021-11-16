Козир, Войцехівський та Кострійчук склали присягу народних депутатів

16 листопада, на пленарному засіданні Верховної Ради Сергій Козир, Віталій Войцехівський та Сергій Кострійчук склали присягу народних депутатів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, раніше Центральна виборча комісія зареєструвала Козиря, Войцехівського та Кострійчука народними депутатами України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК зареєструвала Козиря, Войцехівського і Кострійчука народними депутатами від "Слуги народу"

Козир та Войцехівський були обрані народними депутатами від партії "Слуга народу" на проміжних виборах до Верховної Ради 31 жовтня 2021 року в ОВО № 184 та № 197.

Кострійчук пройшов до парламенту за виборчим списком партії "Слуга народу" на позачергових виборах 2019 року у зв’язку зі складенням депутатського мандату Іриною Верещук.