Разумков про 1000 грн від Зеленського для щеплених українців: Це не реанімує рейтингу президента

Народний депутат Дмитро Разумков вважає, що українцям потрібно надати можливість обирати, куди витратити 1000 грн, обіцяну президентом Володимиром Зеленським для вакцинованих громадян.

Про це він заявив сьогодні в інтерв'ю журналістам в Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що потрібно підтримувати людей в ковід, а витрачати 1000 грн на те, щоб вони могли піти в музей, це - нелогічно", - наголосив депутат.

За словами Разумкова, витрачання коштів на підтримку креативних індустрій - це погана технологія.

"Людям 1000 грн точно була б не зайвою, але для багатьох громадян піти в кіно, спортзали чи музей, це - велика розкіш, тому що людям дуже часто не вистачає на елементарні потреби, вони цю тисячу могли б витратити сюди", - додав він.

Відповідаючи на запитання, чи не є така ініціатива президента спробою реанімувати свій рейтинг, Разумков зазначив: "Це не реанімує рейтингу президента, думаю, це і надалі ховатиме його рейтинг".

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