Разумков про 1000 грн від Зеленського для щеплених українців: Це не реанімує рейтингу президента
Про це він заявив сьогодні в інтерв'ю журналістам в Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що потрібно підтримувати людей в ковід, а витрачати 1000 грн на те, щоб вони могли піти в музей, це - нелогічно", - наголосив депутат.
За словами Разумкова, витрачання коштів на підтримку креативних індустрій - це погана технологія.
"Людям 1000 грн точно була б не зайвою, але для багатьох громадян піти в кіно, спортзали чи музей, це - велика розкіш, тому що людям дуже часто не вистачає на елементарні потреби, вони цю тисячу могли б витратити сюди", - додав він.
Відповідаючи на запитання, чи не є така ініціатива президента спробою реанімувати свій рейтинг, Разумков зазначив: "Це не реанімує рейтингу президента, думаю, це і надалі ховатиме його рейтинг".