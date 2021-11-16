Новини

Разумков про 1000 грн від Зеленського для щеплених українців: Це не реанімує рейтингу президента

6 64832
Разумков про 1000 грн від Зеленського для щеплених українців: Це не реанімує рейтингу президента
Народний депутат Дмитро Разумков вважає, що українцям потрібно надати можливість обирати, куди витратити 1000 грн, обіцяну президентом Володимиром Зеленським для вакцинованих громадян.

Про це він заявив сьогодні в інтерв'ю журналістам в Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що потрібно підтримувати людей в ковід, а витрачати 1000 грн на те, щоб вони могли піти в музей, це - нелогічно", - наголосив депутат.

За словами Разумкова, витрачання коштів на підтримку креативних індустрій - це погана технологія.

"Людям 1000 грн точно була б не зайвою, але для багатьох громадян піти в кіно, спортзали чи музей, це - велика розкіш, тому що людям дуже часто не вистачає на елементарні потреби, вони цю тисячу могли б витратити сюди", - додав він.

Відповідаючи на запитання, чи не є така ініціатива президента спробою реанімувати свій рейтинг, Разумков зазначив: "Це не реанімує рейтингу президента, думаю, це і надалі ховатиме його рейтинг".

Читайте також: Вакциновані українці зможуть отримати 1000 грн, - Зеленський. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Green sheet
    Ето вообще маразм. Во время пандемии давать деньги чтобы люди шли в кино и театры заражать друг друга. Вместо того чтобы дать людям хоть бы пенсам пайки чтобы сидели дома.
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    найвеличниший в своей жизни ничего кроме шоубиза и хайпа не знал и не знает, поэтом и идеи такие дурные
  • Антон Ищенко
    так а що брати? гроші віртуальні, витратити їх можна на квитки на концерт кварталу))
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини