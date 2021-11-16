"Слуги" хочуть поспіхом розглянути законопроєкт про столицю вже цього четверга, щоб узурпувати владу, - Білоцерковець

Законопроєкт про столицю, який розглянуть у четвер, суперечить Конституції і дає "Слугам народу" можливість узурпувати владу в Києві.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Київради від "УДАРу Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець.

"Слуги" обрали шлях до авторитаризму замість поразки на майбутніх виборах у Києві і хочуть відібрати у киян їхнє місто. З порушенням регламенту "Слуги народу" таки наважились винести до сесійної зали законопроєкт №2143-3 "Про місто Київ – столицю України" та планують ухвалити його поспіхом вже цього четверга. Хоча він порушує Конституцію, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" та Європейську хартію місцевого самоврядування. Ці документи забезпечують баланси влади, і їхнє порушення веде до авторитаризму", - написав Білоцерковець.

Він наголосив, що законопроєкт відтерміновує вибори до районних рад, тоді як РДА будуть існувати до 2025 року.

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"У перехідний період, який може тривати до 2025 року, вертикаль центральної влади узурпує владу в районах. РДА продовжують своє існування до моменту створення районних виконкомів. Підкорятимуться вони голові КМДА. А проведення виборів у районні ради відтерміноване до 2025 року. Для політичної боротьби у тексті законопроєкту теза щодо створення районів озвучена, але провести їх буде неможливо до завершення "надскладної" процедури узгодження меж районів із Кабінетом міністрів. Це узурпація влади", - зазначив УДАРівець.

Він додав, що автори законопроєкту прописали його таким чином, щоб не проводити вибори у районні ради до 2025 року.

"Фактично автори цього драфту законопроєкту зробили все, щоб "Слуги" в жодному разі не отримали непередбачувані результати виборів у районні ради до 2025 року. А знаєте, чому? Тому що результати соціологічних опитувань свідчать — мінімум у 3 із 10 районів "Слуги" не зможуть подолати навіть 5% бар'єр", - зазначив Білоцерковець.

Він закликав "Слуг народу" не порушувати Конституцію та Європейську хартію місцевого самоврядування заради своїх політичних вигод.