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"Слуга народу" Богуцька про тисячу Зеленського: "Неправильно все це"

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"Слуга народу" Богуцька про тисячу Зеленського: "Неправильно все це"
Ініціатива президента України Володимира Зеленського виплатити 1000 грн щепленим від коронавірусу українцям ще більше розколе суспільство.

Таку думку в фейсбуці висловила "слуга народу" Ліза Богуцька, інформує Цензор.НЕТ.

"Добрими намірами... Як я й думала, тисяча на вакцинацію ще більше розколе тих, хто "за" і "проти". Вже зранку ФБ переповнений мемами із Зеленським на 1000-гривневих купюрах, а у відповідь вакциновані аплодують тисячі гривень, яка буде здерта з антиваксів", - пише депутат.

"Неправильно це все. Фінансова турбота Держави про здоров'я своїх громадян, які незалежно від вакцинації здають ПЛР-тести за перших симптомів будь-якої ГРВІ інфекції та платять за це в середньому 600 грн – говорить про якусь дивну турботу", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков про 1000 грн від Зеленського для щеплених українців: Це не реанімує рейтингу президента

Топ коментарі

  • Galand
    Да никакая это не 1000, так, ваучер электронный... + наверное будет список мест, где именно его потратить можно.
    Бабушка 80 лет уже второй день гигикает с этого, говорит наконец-то в секцию бокса запишется через дорогу
  • Роман Пиляшенко 8ca2f7b2
    Це не турбота - це соціологічне дослідження і тест на когнітивні здібності. Людина для якої вирішальним мотивом в прийнятті рішення стосовно серйозного медичного втручання є 1000грн. - очевидно це майбутній виборець зе.
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    у відповідь вакциновані аплодують тисячі гривень, яка буде здерта з антиваксів", - пише депутат. .... не с антиваксеров а с пенсов и бюджетников. во всем мире гайки антиваксерам закручивают и тут бабло за вакцину раздают. очент попахивает очередным лохотроном с жулиной тысячей...
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