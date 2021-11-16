Коли кількість посіпак і негідників перевалила за межу, а Зеленський не опонував цьому - я зрозумів, що потрібно прощатися, - Аваков про відставку

Президент України Володимир Зеленський пропонував Арсену Авакову після його звільнення з МВС іншу посаду, але в результаті нічого так і не зрослося.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів ексміністр в інтерв'ю Українській правді.

За словами Авакова, у нього зараз немає якихось особливих стосунків з президентом: "Президент далеко, високо і займається своїми справами, а я займаюся своїми. Можливо, списувалися кілька разів якимись повідомленнями після відставки".

Також ексміністр зазначив, що про звільнення він домовлявся не з Зеленським, а з депутатами.

"Я домовлявся із депутатами, щоб голосів вистачило для відставки. Увечері обдзвонював усіх керівників груп, говорив: "Слухайте, треба дати голоси". Це, звісно, було дуже смішно", - сказав Аваков.

При цьому він наголосив, що незадоволений не самим Зеленським, а його оточенням.

"Зеленський мене запросив керувати цілком конкретною областю. Коли я побачив, що в наших відносинах залишилося мало можливості у дискусії, побачив, що маю переступати якісь лінії, які для мене неприйнятні… Коли побачив, що у президента теж склалося відчуття дискомфорту від цілої низки речей. Коли кількість посіпак і негідників, які у вушка вкладають різні речі, перевалила за межу, і у президента не вистачило, можливо, бажання цьому опонувати – я зрозумів, що настав момент, коли потрібно прощатися", - сказав Аваков.

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Він також зазначив, що йому пропонували варіанти нової роботи, але, схоже, в ОП вже передумали.

"Прийшов до президента, ми дуже по-дорослому поговорили та домовилися, що я йду... Все", - повідомив ексміністр.

Водночас Аваков додав, що президент зробив йому таку пропозицію: "Давай позаймаєшся іншою роботою, назвав кілька конкретних позицій. Я сказав: "Слухайте, давайте я відпочину, може, мені сподобається у відпустці. Ви, може, передумаєте. Тому давайте почекаємо". Так і сталося".

"І я не хочу йти до цієї системи виконавчої влади, яка зараз вибудовується. Ну і, мабуть, в Офісі Президента такого палкого бажання не виникло", - резюмував колишній очільник МВС.