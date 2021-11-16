Кількість членів МФО "Розумна політика" зростатиме, - Разумков

Кількість членів міжфракційного депутатського об'єднання (МФО) "Розумна політика" буде зростати, а не зменшуватися.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Він підтвердив, що на деяких членів МФО "Розумна політика" чинять тиск: "Дійсно, телефонували з різних інституцій народним депутатам, пропонували різні варіанти, в тому числі лунали погрози. Якщо ми говоримо про демократію, то так не повинно працювати".

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Разумков зізнався, що вчора зустрічався з колегами з МФО, від яких він не почув заяви про те, що вони мають наміри покинути об’єднання.

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