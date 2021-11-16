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Початок виходу регіонів із "червоної" зони карантину очікується наступного тижня, - Ляшко

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Початок виходу регіонів із "червоної" зони карантину очікується наступного тижня, - Ляшко
З наступного тижня очікується початок виходу регіонів України з "червоної зони" епідемічної небезпеки.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Початку виходу регіонів із "червоного" рівня епіднебезпеки можна очікувати з наступного тижня. Є низка областей, де знизився відсоток захворюваності, виписки почали стабільно переважати над госпіталізаціями. Також знизився і відсоток зайнятих ліжок із киснем", - зазначив голова МОЗ.

"Від початку встановлення "червоного" рівня епіднебезпеки у першому регіоні - Херсонській області - минуло 30 днів. Це фактично такий самий час, як у минулій хвилі, тобто вчасно запроваджені карантинні обмеження дозволили нам йти середньостатистичними темпами", - додав Ляшко.

Також читайте: Ситуація з постачанням кисню до лікарень покращується в регіонах України, - Ляшко

Топ коментарі

  • Tui Yii
    подготовка к черной пятнице и рождеству в полном разгаре, никто бабки терять не хочет.Потом новый год, букавель, а с 20х чисел января потихонечку можно нагонять новую волну.В аккурат к весне..
  • Мистер Икс 00711c20
    Арестовать Ляшка !
  • Игорь Монахов
    И еще раз для тупых. Почему фарма мафия не создала лекарство от дураковируса? Потому что реально болеют не так уж и много и это лекарство не будет востребовано. Зато, при правильно поставленной панике и истерике ширяться вакциной будут миллиарды, а это настоящий бизнес. Просто деньги. И еще, кое что еще есть в их планах, но это видят к сожалению не многие ...
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