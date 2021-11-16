Початок виходу регіонів із "червоної" зони карантину очікується наступного тижня, - Ляшко

З наступного тижня очікується початок виходу регіонів України з "червоної зони" епідемічної небезпеки.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Початку виходу регіонів із "червоного" рівня епіднебезпеки можна очікувати з наступного тижня. Є низка областей, де знизився відсоток захворюваності, виписки почали стабільно переважати над госпіталізаціями. Також знизився і відсоток зайнятих ліжок із киснем", - зазначив голова МОЗ.

"Від початку встановлення "червоного" рівня епіднебезпеки у першому регіоні - Херсонській області - минуло 30 днів. Це фактично такий самий час, як у минулій хвилі, тобто вчасно запроваджені карантинні обмеження дозволили нам йти середньостатистичними темпами", - додав Ляшко.

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