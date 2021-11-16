Наші партнери готові і на військову співпрацю з Україною, і на економічні заходи проти РФ, - Кулеба

Партнери України готові і на військову співпрацю з Україною, і на економічні заходи для протидії Росії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми знаємо, що може зробити кожен партнер. Дехто може працювати з нами на військовому треку. Інші воліють діяти через економічні заходи. Хтось інший може робити лише політичні повідомлення. Важливо об'єднати всі ці елементи разом, і виходячи з можливостей та політичної готовності кожного партнера, зробити свій внесок", - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що "все, що може зміцнити здатність України захищатися та демотивувати Росію від того, щоб вдатися до військових дій, розглядається".

"Ми вважаємо, що використання мігрантів проти Білорусі, ситуація навколо "Північного потоку 2", кампанії з дезінформації, нарощування військової могутності з боку Росії - все це частина ширшої картини. Росія залучена до всіх цих ситуацій", - зазначив Кулеба.

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