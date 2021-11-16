Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2"

Федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2AG в якості оператора російського газопроводу "Північний потік-2".

Відомство заявило, що Nord Stream 2 AG може бути сертифікований лише за умови, якщо проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Коммерсантъ".

У прес-релізі агентства йдеться, що штаб-квартира Nord Stream 2 AG знаходиться у місті Цуге (Швейцарія). Тому для управління частиною трубопроводу, яка розташована на німецькій території, оператор вирішив започаткувати дочірню компанію в Німеччині.

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"Це дочірнє підприємство має стати власником та оператором німецької частини газопроводу. Потім дочірня компанія має виконати вимоги незалежного оператора, викладені у законі про енергетичну промисловість Німеччини. Процедуру сертифікації буде припинено доти, доки основні активи та людські ресурси не будуть передані дочірній компанії", - пояснив регулятор.

Як повідомлялося, німецький регулятор BNetzA, починаючи з 8 вересня, має чотири місяці для розгляду заявки Nord Stream-2 AG на сертифікацію компанії як незалежного оператора "Північного потоку-2". Далі BNetzA передасть звіт Європейській комісії, яка має два місяці для власного висновку та ще додатково два місяці, якщо це знадобиться.

"Північний потік-2" потужністю 55 млрд. куб. м газу на рік проходить від компресорної станції "Слов'янська" у Кінгісеппському районі Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини. У жовтні 2021 року "Газпром" повідомив про завершення його добудови та намір запустити в дію до кінця поточного року.