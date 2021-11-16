"Слуга народу" Шуляк про 1000 грн від Зеленського для щеплених українців: Це підтримає бізнес і простимулює вакцинацію

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк не планує витрачати свою тисячу, яку президент Володимир Зеленський пообіцяв вакцинованим від COVID-19.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона розповіла в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.

"Я вважаю, що є ті, кому це буде більше потрібно. Але це не погана ініціатива, яка допоможе, з одного боку, підтримати бізнес, з іншого – простимулювати щеплення", - зазначила Шуляк і додала, що вона є одним із авторів законопроєкту, яким передбачається виділення з Держбюджету коштів на ці виплати.

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Відповідаючи на запитання, чи не було б правильніше просто виділити людям по 1 тис. гривень без обмежень для використання, адже таким чином багато хто міг би сплатити за комуналку чи витратити на щоденні потреби, тим більше, що дехто немає додатку "Дія", нардеп заявила: "Ми будемо розмовляти з Міністерством економіки та Міністерством цифрової трансформації, щоб охопити якомога більше верств населення, щоб вони скористалися цією можливістю. А взагалі, якщо говорити, що відбувається з нашими пенсіонерами, з оплатою комунальних послуг, то у нас зараз на порядку денному має стояти пенсійна реформа. Ми про неї говорили, що спочатку коли йшли на вибори з програмою президента та програмою партії. У нас є законопроєкт, який ухвалений на рівні комітету і Мінфіну, але до зали він не виходить. Я сподіваюсь, що він все таки буде винесений до зали та ухвалений".