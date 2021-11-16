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Ціна газу в Європі злетіла до $1046 за 1 тис. куб. м

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Ціна газу в Європі злетіла до $1046 за 1 тис. куб. м
Спотова ціна газу злетіла до $1046 за 1 тис. кубометрів (уперше з 26 жовтня) після новин про призупинення сертифікації "Північного потоку-2" німецьким регулятором.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Ціна газу зростає другий день після відмови "Газпрому" (MOEX: GAZP) від бронювання газопроводу "Ямал-Європа" на грудень. Водночас теоретично російська компанія зберігає можливості використання магістралі, бронювання потужності на короткострокових аукціонах.

У вівторок удень ціна найближчого (грудневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures сягала EUR88,9 за МВт-год, тобто $1046 за 1 тис. кубометрів.

Мінімального значення за місяць ціна газу сягала на початку - $747 за 1 тис. кубометрів.

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Нагадаємо, Федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2AG в якості оператора російського газопроводу "Північний потік-2".

Відомство заявило, що Nord Stream 2 AG може бути сертифікований лише за умови, якщо проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства

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Топ коментарі

  • Gozzalik salonu
    Это ж ниразу не шантаж *****, санкции вводить нет необходимости, верно фрау Риббентроп?
  • Andy Jumeirach
    сначала мигранты, потом -цена , далее снова будут - мигранты
    кацапы ждут сертификат
  • Владимир Сливка
    Интересное наблюдение.Не работающая труба СП-2 приносит больше прибыли своим акционерам нежели работающая.
    1000-ча с лихвой эвриков из ничего даже лучше чем 230-260 при работабщей.
    А акционерами являются как бывший так и настоящий канцлер Германии.Аредыдущий уже входит в состав директоров а Меркель войдет как только официально покинет пост канцлера.Ведь не зря же она ездила к ***** договариваться о своей доле в СП-2.
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