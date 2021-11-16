"Не зобов'язані цього робити, немає потреби", - Мін'юст Грузії про недопуск Денісової до Саакашвілі
Про це заявив глава грузинського Мін'юсту Раті Брегадзе, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Sputnik.Грузія.
"Грузинське законодавство не передбачає вхід (до тюремної лікарні. - Ред.) українського омбудсмена, і такої потреби немає, у нас немає такого зобов'язання. Відповідно, коли ув'язнений перебуває в лікувальному закладі, ми зобов'язані максимально постаратися захистити його здоров'я. Саме з цим мотивом омбудсмена поки що не впустили", - пояснив Брегадзе.
Він вважає, що омбудсмену Людмилі Денісовій необхідно вислухати позицію Мін'юсту Грузії перш ніж "робити висновки після останньої зустрічі із Саакашвілі у в'язниці №12 у місті Руставі".
"Було б добре, якби ми зустрілися тоді, і вона вислухала б нашу позицію, і було б враховано позицію обох сторін", - додав Брегадзе.
Зазначимо, що Денісова сьогодні зранку повідомила, що грузинська влада не дозволила їй зустрітися з Саакашвілі.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.
10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.