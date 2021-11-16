"Не зобов'язані цього робити, немає потреби", - Мін'юст Грузії про недопуск Денісової до Саакашвілі

У Міністерстві юстиції Грузії розповіли, чому українського омбудсмена Людмилу Денісову не пустили до ув'язненого Міхеіла Саакашвілі. Відомство пояснює, що законодавство їхньої країни "такого не передбачає".

Про це заявив глава грузинського Мін'юсту Раті Брегадзе, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Sputnik.Грузія.

"Грузинське законодавство не передбачає вхід (до тюремної лікарні. - Ред.) українського омбудсмена, і такої потреби немає, у нас немає такого зобов'язання. Відповідно, коли ув'язнений перебуває в лікувальному закладі, ми зобов'язані максимально постаратися захистити його здоров'я. Саме з цим мотивом омбудсмена поки що не впустили", - пояснив Брегадзе.

Він вважає, що омбудсмену Людмилі Денісовій необхідно вислухати позицію Мін'юсту Грузії перш ніж "робити висновки після останньої зустрічі із Саакашвілі у в'язниці №12 у місті Руставі".

"Було б добре, якби ми зустрілися тоді, і вона вислухала б нашу позицію, і було б враховано позицію обох сторін", - додав Брегадзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За здоров'ям Саакашвілі стежитиме група запрошених лікарів. Вони щодня повідомлятимуть про його стан, - Мін'юст Грузії

Зазначимо, що Денісова сьогодні зранку повідомила, що грузинська влада не дозволила їй зустрітися з Саакашвілі.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.