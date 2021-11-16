Арахамія про виключення депутатів з фракції "СН": Ми уповільнюємо темп та намагаємося тримати баланс між кількістю і якістю

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що процес самоочищення в "Слузі народу" має бути органічним.

Про це він сказав в ексклюзивному коментарі парламентському кореспонденту Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи не боїться він, що через виключення деяких депутатів з фракції, кількість членів монобільшості може стати менше необхідних 226, Арахамія заявив: "Насправді, ми ж уповільнюємо темп. У нас було багато людей, яких би ми могли і мали б позбавити членства в нашій фракції, але ми розуміючи, що потрібно тримати баланс між кількістю і якістю, все-таки знаходили компроміси. Ми намагаємося мінімізувати цей фактор. Я зараз не бачу загроз, як би не хотілося нашим політичним опонентам розхитувати ситуацію. Пам’ятаєте, колись ОПЗЖ були в цьому хедлайнерами, коли ще працювали канали Медведчука – розхитували ситуацію про дострокові парламентські вибори. Зараз є такі самі потуги, тільки у інших політиків. Мені здається, вони закінчяться так само, як у попередніх".

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Голова фракції "Слуги народу" зізнався, що ставиться до розмов про розпад монобільшості так само, як через два тижні після початку роботи парламенту.

"Тоді до мене кожного тижня підходили журналісти і запитували про кінець епохи монобільшості, але зараз подивіться, як голосуються закони", - додав він.

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