Вітренко про паузу в сертифікації "Північного потоку-2": Все не так однозначно. "Газпром" вдається до юридичних трюків

Наміри російської сторони є насмішкою над європейськими правилами.

Про це в фейсбуці написав голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Із гарних новин - сертифікація "Північного потоку-2" призупинена. Однак все не так однозначно. "Газпром" вдається до юридичних трюків", - зазначає Вітренко.

За його інформацією, "Газпром" заявив німецькому регулятору про наміри створити дочірню компанію у Німеччині, яка буде начебто незалежним оператором трубопроводу "Північний потік-2", причому тільки тієї його частини, що розташована на території Німеччини.

"Це є насмішкою над європейськими правилами. Це не відповідає ні духу, ні букві європейського законодавства щодо сертифікації газопроводів. Ми закликаємо тих, кому дійсно не байдужі безпека та верховенство права, не залишити поза увагою ці трюки "Газпрому". Зокрема ми закликаємо уряд США накласти передбачені законодавством США санкції на оператора "Північного потоку-2", про створення якого заявляє "Газпром". Ці нові санкції мають діяти принаймні доти, доки РФ не перестане використовувати газ як зброю та почне діяти у відповідності до європейських правил", - резюмував він.

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