Новини

Вітренко про паузу в сертифікації "Північного потоку-2": Все не так однозначно. "Газпром" вдається до юридичних трюків

13 99015
Вітренко про паузу в сертифікації "Північного потоку-2": Все не так однозначно. "Газпром" вдається до юридичних трюків
Наміри російської сторони є насмішкою над європейськими правилами.

Про це в фейсбуці написав голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ

"Із гарних новин - сертифікація "Північного потоку-2" призупинена. Однак все не так однозначно. "Газпром" вдається до юридичних трюків", - зазначає Вітренко.

За його інформацією, "Газпром" заявив німецькому регулятору про наміри створити дочірню компанію у Німеччині, яка буде начебто незалежним оператором трубопроводу "Північний потік-2", причому тільки тієї його частини, що розташована на території Німеччини.

"Це є насмішкою над європейськими правилами. Це не відповідає ні духу, ні букві європейського законодавства щодо сертифікації газопроводів. Ми закликаємо тих, кому дійсно не байдужі безпека та верховенство права, не залишити поза увагою ці трюки "Газпрому". Зокрема ми закликаємо уряд США накласти передбачені законодавством США санкції на оператора "Північного потоку-2", про створення якого заявляє "Газпром". Ці нові санкції мають діяти принаймні доти, доки РФ не перестане використовувати газ як зброю та почне діяти у відповідності до європейських правил", - резюмував він.

Читайте також: Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2"

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Lada2014
    Рашка все прохвостничает!! Ну такие они товарищи. Им верить ни в чем и никогда нельзя.
  • Иван Петрович Сидоров
    Все не так однозначно.-Таки да. Витренко только вор или ещё и мародёр.Витренко приготовил Коломойскому газа на 20 млрд грн.
  • Egor Shevtsov 094467b8
    Европа є жертвою власних рішень.
    Зелені в Німетчині добилися закриття ядерних реакторів. Результатом цього стало те що Німетчина на сьогодні дуже залежна від російського газу, хто їм винен?
    зрозуміло комісар Меркель та уряд будуть проштовхувати інтереси Росії в Европі, бо вони залежать від РФ.
    Дана ситуація є настільки гострою що стала причиною розколу всередині ЕС.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини