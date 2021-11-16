Списуючи вагони за віком, ми даємо заробити заводам, але позбавляємо країну зростання ВВП, – експерт

Ініціатива Мінінфраструктури списувати вагони за віком дозволить заробити власникам вагонобудівних заводів замість того, щоб розвивати інші галузі та прискорювати економічне зростання в країні.

Про це заявив заступник голови ГС "Всеукраїнська аграрна рада" Михайло Соколов.

"Ми маємо старі вагони. Багато хто з них абсолютно придатний для експлуатації. І нам кажуть: ви знаєте, для зростання економіки нам потрібне те, що ми вже з вами маємо, просто здати на металобрухт. Не тому, що воно вже не їздить, ні – воно їздить. І може їздити. І Європа, і Штати доводять, що це їздить, і що більше, ніж у нас може їздити, якщо нормально обслуговувати. А просто тому, що треба наших вагонобудівників зайняти роботою. Ось жодного іншого сенсу у цьому немає", – пояснив Соколов.

Він зазначив: вільних 100 млрд грн, необхідних для закупівлі нових вагонів замість тих, які будуть списані за рішенням Мінінфраструктури через вік, ні держава, ні бізнес не мають. За його словами, це означає, що ці кошти буде вилучено з інших галузей, зокрема, аграрної.

"Наприклад, їх не буде інвестовано на розвиток меліорації, а туди потрібні мільярдні інвестиції. Вони не будуть витрачені на будівництво елеваторів, які нам необхідні, тому що ми маємо стійке зростання виробництва і нам не вистачає потужностей для зберігання. Не буде реалізована програма розвитку садів, де потрібно 60 тис. доларів в гектар вкладати, але ти отримуєш зростання доданої вартості приблизно в десять разів порівняно із зерновим виробництвом", – розповів Соколов.

Експерт наголосив: інвестувати необхідно у першочергові напрями – у модернізацію інфраструктури УЗ, закупівлю нових локомотивів, покращення сервісу на залізниці, а не заміну вагонів, які ще можуть експлуатуватися багато років.

"Замість того, щоб навести лад і впровадити нормальні механізми контролю за технічним станом вагонів, що подаються на шляху, нам пропонують знищити ті вагони, які можуть працювати, витратити на це гроші і забрати ці гроші з інших галузей – де вони могли б дати зростання ВВП, зростання зайнятості та зростання податків", – підсумував Соколов.

Як відомо, МІУ ініціює програму обмеження експлуатації вантажних вагонів за нормативним віком, а не за технічним станом. Для цього планується підписання Меморандуму, учасниками якого стануть УЗ, банки та вагонобудівні заводи, які завдяки цій програмі отримають 100 мільярдів на будівництво нових вагонів.

Своєю чергою понад 200 великих українських компаній та асоціацій, які представляють інтереси бізнесу, підписали Антимеморандум і закликали владу не допустити масштабної кризи, яка може обрушитися на транспортну галузь. Згідно з їхнім відкритим листом, у разі списання робочих вагонів країна зіштовхнеться зі штучно створеним дефіцитом, який призведе до зривів поставок продукції, падіння валютної виручки та обсягів ВВП, а також спричинить масові скорочення персоналу.

Своєю чергою економіст Борис Кушнірук заявив, що програма зі списання вагонів вигідна насамперед олігарху Ігорю Коломойському, вагонобудівні заводи якого отримають багатомільярдні замовлення.