Біля Києво-Святошинського суду сталася стрілянина, є постраждалий. ФОТО

У Києві біля будівлі Києво-Святошинського суду сталася стрілянина.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив адвокат Вадим Володарський на своїй сторінці у соцмережі.

"Стрілянина біля Києво-Святошинського суду. Поранено чоловіка (хто - невідомо). Зайшов до суду за п'ять хвилин до", - написав він.

У коментарях він додав, що поранена була людина, імовірно в яку і стріляли. Пізніше він написав, що чоловіка вже забрала "швидка".



Фото: Володарський/фейсбук

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Пізніше в поліції підтвердили факт стрілянини та повідомили, що Києві невідомий з автомобіля відкрив стрілянину, в результаті якої постраждав чоловік, наразі йому надається медична допомога.

Правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що на вулиці Мельниченка невідомий з автомобіля вистрелив у чоловіка. На місце негайно виїхала "швидка", слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, а також орієнтовано наряди патрульних поліцейських для зупинення транспортного засобу та затримання правопорушника.

Наразі потерпілому надають медичну допомогу.

Для розшуку та затримання зловмисника у столиці введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовано усі підрозділи поліції.