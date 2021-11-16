Ризик широкомасштабної російської агресії достатньо високий: противник активізував проведення розвідувальних заходів, - нардеп "Голосу" Рахманін

Концентрація російських військ і техніки на українському кордоні не є новиною — Кремль насправді після будь-яких навчань далеко свою техніку ніколи не відводив. Занепокоєння викликає активізація розвідувальних заходів противника.

Так пояснює ситуацію на українсько-російській державній межі член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат партії "Голос" Сергій Рахманін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Питання не стільки в певних рухах російських підрозділів вздовж українсько-російського кордону, скільки в характері. Після завершення навчань певна частина військових частин і підрозділів повернулася в пункти постійної дислокації, натомість техніка залишилася. І це накопичення продовжується, це планова робота, яку Росія давно продовжувала: протягом щонайменше трьох останніх років, вона постійно підсилює угрупування вздовж нашого кордону і створює нові", — підкреслює народний депутат.

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Ризик повномасштабного вторгнення Росії був і залишається достатньо високим. Цього разу занепокоєння викликає і активізація розвідувальних заходів ворога.

"Вже зафіксовано більшу кількість і глибшу якість розвідувальних заходів. Це стосується дуже багатьох ділянок і об’єктів. Це було перше, на що звернули увагу наші західні партнери. Концентрації військ на українсько-російському кордоні почалася не вчора і закінчиться не завтра. Ризик широкомасштабної агресії залишається і є достатньо високим", — наголошує представник "Голосу".