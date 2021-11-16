Лукашенко зідзвонився з Путіним: Обговорили ситуацію на кордоні з Польщею і "навчання України та США біля кордонів РФ"
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Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на білоруське агентство "БЕЛТА".
Зазначається, що під час розмови Путін та Лукашенко обговорили ситуацію на білорусько-польському кордоні та спільні дії щодо "оборони кордонів Союзної держави".
"Ще однією темою розмови стала ситуація в Україні та позапланові навчання України та США біля кордонів Російської Федерації та у Чорному морі. Президент Росії поінформував білоруського колегу про ситуацію у Чорному морі загалом", - йдеться в повідомленні.
Лукашенко поінформував Путіна про телефонну розмову, що відбулася напередодні, з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.