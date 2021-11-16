Низка парафій погодились відкрити пункти вакцинації у своїх храмах, - Ляшко
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Низка парафій в Україні погодились відкрити у своїх храмах пункти вакцинації проти коронавірусу. Вони уже працюють у частині міст.
Про це на брифінгу 16 листопада повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське.
МОЗ вело переговори з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій. Так, ініціативу підтримали:
- Українська греко-католицька церква;
- Православна церква України (ПЦУ);
- Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП);
- Церква адвентистів сьомого дня.
У МОЗ також зазначають, що такі пункти щеплення вже працюють у Києві, Одесі, Запоріжжі, Тернополі, Ужгороді і Чернівцях.
"Це приклад конструктивного діалогу ти виконання соціальної місії", — наголошує Ляшко.