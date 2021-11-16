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Після стабілізації COVID-захворюваності висока смертність буде ще упродовж 2-3 тижнів, - Ляшко

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Після стабілізації COVID-захворюваності висока смертність буде ще упродовж 2-3 тижнів, - Ляшко
Після стабілізації захворюваності на COVID-19 показники смертності залишатимуться високими ще 2-3 тижні.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні маємо новий сумний рекорд за кількістю зареєстрованих летальних випадків серед хворих на коронавірус. Саме 838. Варто розуміти, що смертність є відкладеним показником і може зростати впродовж 2-3 тижнів після стабілізації ситуації із захворюваністю", - сказав Ляшко.

Він пояснив, що середній час від появи симптомів коронавірусної хвороби до смерті у померлих у жовтні складав 14 днів.

Міністр наголосив, що за останні три місяці 94,3% госпіталізованих пацієнтів, яким діагностували коронавірусну хворобу, не пройшли повний курс вакцинації. Також, за даними МОЗ, вакциновані госпіталізуються у 5,2 раза рідше, ніж невакциновані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні

Топ коментарі

  • Иллария Соняшникова
    Для тих, хто ще не встиг вакцинуватись. Запрошуємо...

  • Oljik
    Ляшко вже доктор Смерть чи ще ні?
  • olele
    ...Вони порушили власне Головне Правило: обіцяти усім, але нічого конкретного. Країну мрій. Велике будівництво. Щастя для всіх задарма. Єдиний раз вони прокололися із 4 тис. зарплатою для вчителів. Ну, як прокололися? З одного боку, це мобілізувало педколективи на їхню підтримку. З другого, вчителі їх тепер і поховають.
    Вчора Вова сказав: тисячу гривень усім вакцинованим.
    Сказане слово почули. Хтось, може, і піде вколотися за ці гроші, але більшість рине обілечувати вже зроблену вакцину.
    А грошей не буде. Вони писатимуть у Дію і спортлото, ходитимуть в ощадбанк і на пошту, атакуватимуть питаннями мерів і депутатів. Грошей все одно не буде.
    Ніхто не видасть на руки папірчики з Лесею чи Сковородою. Їх не можна буде потримати чи віднести на базар.
    Вова, тебе проклянуть за цю уявну тисячу, причому всі. І вакциновані, яким вона обіцяна, але не дістанеться, і не вакциновані, яким заздрісно.
    Самі рахуйте, серед якої когорти більше ваших прихильників.
    Ми тут рахуємо, на який відсоток обвалиться ваш рейтинг після цієї "тисячі". - Тамара Горіха Зерня
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