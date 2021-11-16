Профільний комітет завтра не розглядатиме питання відставки Ткаченка: заява ще не зареєстрована в Раді, - "слуга народу" Кравчук

До комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики не надходила заява про відставку міністра культури Олександра Ткаченка.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в кулуарах Верховної Ради розповіла в інтерв’ю журналістам заступник керівника фракції "Слуга народу", заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Вона повідомила, що комітет не розглядатиме завтра це питання, адже заява офіційно не зареєстрована у Верховній Раді.

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Кравчук вважає, що поки зарано говорити про те, хто може посісти посаду міністра культури.

"Моя особиста думка - пан Ткаченко відповідає своїй посаді. Можливо, це його рішення (про відставку. – Ред.) було емоційним. Коли він його прийняв, перебував за кордоном, коли було засідання по ЮНЕСКО. Можливо, коли емоції вгамувалися, це рішення можна було б переосмислити. Переважна більшість депутатів нашого комітету не хотіли б, щоб пан Ткаченко йшов у відставку. Він правильно сказав, що зробив десь половину від того, що планував. Ми б хотіли, щоб у культурній сфері все ж таки відбулось завершення реформ", - додала заступник голови фракції "СН".