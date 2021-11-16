24-річного патрульного вбили в Рубіжному, табельну зброю вкрали: В місті введено спецоперацію

16 листопада в місті Рубіжне, Луганської області, на території адмінбудівлі було виявлено тіло патрульного поліцейського з ознаками насильницької смерті.

Про це у Facebook повідомляє поліція Луганщини, інформує Цензор.НЕТ.

"На місці події є сліди боротьби. Табельна вогнепальна зброя патрульного відсутня. Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група ГУНП, ДБР, а також співробітники УПП та внутрішньої безпеки поліції. Обставини події встановлюються", - йдеться в повідомленні.

На території міста введено поліцейську операцію для виявлення та затримання особи, причетної до вбивства та заволодіння табельною вогнепальною зброєю співробітника поліції.

Пізніше в поліції повідомили, що загинув 24-річний патрульний поліцейський Олександр Фахруддінов.

"Олександр приєднався до команди патрульної поліції Луганської області у 2017 році та з честю виконував службові обов’язки. У нашій пам’яті він залишиться чесною та принциповою людиною, добрим другом та надійним колегою.

Ми висловлюємо наші найглибші співчуття рідним, близьким, друзям, колегам Олександра", - додали в поліції.

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