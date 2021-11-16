24-річного патрульного вбили в Рубіжному, табельну зброю вкрали: В місті введено спецоперацію
Про це у Facebook повідомляє поліція Луганщини, інформує Цензор.НЕТ.
"На місці події є сліди боротьби. Табельна вогнепальна зброя патрульного відсутня. Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група ГУНП, ДБР, а також співробітники УПП та внутрішньої безпеки поліції. Обставини події встановлюються", - йдеться в повідомленні.
На території міста введено поліцейську операцію для виявлення та затримання особи, причетної до вбивства та заволодіння табельною вогнепальною зброєю співробітника поліції.
Пізніше в поліції повідомили, що загинув 24-річний патрульний поліцейський Олександр Фахруддінов.
"Олександр приєднався до команди патрульної поліції Луганської області у 2017 році та з честю виконував службові обов’язки. У нашій пам’яті він залишиться чесною та принциповою людиною, добрим другом та надійним колегою.
Ми висловлюємо наші найглибші співчуття рідним, близьким, друзям, колегам Олександра", - додали в поліції.