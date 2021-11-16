Тисячу Зеленського отримають усі повністю щеплені українці через "Дію". Для пенсіонерів готується інший інструмент отримання грошового сертифіката, - ОП (Оновлено)

Усі щеплені двома дозами вакцини від коронавірусу українці зможуть отримати грошовий сертифікат на 1 тис. грн через застосунок "Дія". Для пенсіонерів і тих, хто не має "Дії", буде надано інший інструмент.

Про це написав радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"1000 грн таки отримають усі, хто вже має дві дози вакцини, через програму "Дія". До кінця року для цього мають виділити 3 млрд гривень. Для пенсіонерів і тих, хто не має "Дії", буде надано інший інструмент. Найближчим часом його буде представлено Кабінетом Міністрів", - написав він.

"Зараз обговорюється механізм, яким чином це буде реалізовано. Це дозволить стимулювати вакцинацію. Стратегічне завдання – вийти на 17 млн ​​вакцинованих до кінця року, що (відповідатиме – ред.) середньому світовому показнику (близько 40% вакцинованого населення, – ред.)", – сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

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За словами Устенка, українці отримають виплати у вигляді сертифікатів, які можна буде використати для сектора послуг. На його думку, це дозволить підтримати сектор послуг країни, який під час пандемії коронавірусу зазнає основного удару.

"Широта використання сертифікатів також обговорюється", – додав він.

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"Найближчим часом Міністерство економіки представить відповідні напрацювання у Верховній Раді, оскільки ініціатива вимагатиме змін до держбюджету", - пояснив Устенко.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський анонсував, що кожен українець, який отримав дві вакцини від COVID-19, зможе отримати 1 тис. грн на спорт, подорожі та відвідування культурних установ. "Кожен, хто отримав дві вакцини, зможе отримати 1 тис. грн. Швидко та зручно – тобто через додаток "Дія". За ці гроші можна буде придбати абонемент до спортзалу або фітнес-клубу, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або виставковий центр чи купити квитки для подорожей усередині країни", - сказав Зеленський у відеозверненні 15 листопада.

За словами президента, програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд грн, стільки ж – на початку 2022 року.