Міграційна криза може бути лише прикриттям для активних дій Росії проти України, - Міноборони Литви
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на національне телерадіомовлення LRT.
"Штучно викликана міграційна криза, яка переходить у гуманітарну, може бути лише прикриттям для активних дій проти України. Ми цим дуже занепокоєні, тому що Росія продемонструвала свою здатність швидко переміщати досить великі потужності (військові сили, - ред.) на великі відстані", – сказав міністр в інтерв'ю LRT.
При цьому він зазначив, що і Україна зараз набагато краще підготовлена, ніж сім років тому, але, на його думку, "криза в регіоні" можлива.
Анушаускас підкреслив, що нинішня ситуація на сході України не дозволяє говорити про позитивні зрушення: Росія не відводить свої війська від кордону, вона не уклала домовленості, які б дозволили Україні почуватися у більшій безпеці.