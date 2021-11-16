Нардеп "Голосу" Костенко: Щоб дізнатися, хто дав команду зупинити спецоперацію щодо "вагнерівців", достатньо опитати Єрмака із застосуванням поліграфа

Українські спецслужби протягом всього періоду здійснення спецоперації щодо "вагнерівців" перевіряли чи не стало відомо про неї російській стороні. До самого зриву спецоперації такої інформації не було. Тимчасова слідча комісія (ТСК) ВР знає про це.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, на своїй сторінці в фейсбуку написав нардеп "Голосу", Секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник Служби безпеки України Роман Костенко.

"Після "порожнього" звіту ТСК по справі "вагнерівців", хочеться пролити світло на деякі деталі. Розвідники, які планували та проводили спецоперацію, не отримували жодних відомостей та сигналів, що про операцію знають в ФСБ РФ або КДБ РБ. Такі спецоперації не проводяться без 100% упевненості, що ворог про них не знає", - заявив політик.

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"Мені відомо про те, що наші спецслужби протягом всього періоду здійснення спецоперації перевіряли чи не стало відомо про неї російській стороні, бо від цього залежав її результат та безпека її учасників. І до самого зриву спецоперації такої інформації не було. ТСК знає про це!" - наголосив він.

"Відомо також і те, що керівництвом ГУР МОУ розглядався лише один варіант затримання найманців - посадка літака в Україні. Альтернативних варіантів не було. Інші сценарії розглядалися на рівні розмов за чашкою кави", - пояснив парламентар.

"Для того, щоб остаточний звіт ТСК був наповнений конкретикою і ми дізналися, хто дав команду зупинити спецоперацію, достатньо опитати Керівника ОП Єрмака із застосуванням поліграфа", - резюмував Костенко.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".