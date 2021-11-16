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"Слуга народу" Арахамія про відставку Ткаченка: Не думаю, що у нього є шанси на звільнення. Ми просто не будемо голосувати

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"Слуга народу" Арахамія про відставку Ткаченка: Не думаю, що у нього є шанси на звільнення. Ми просто не будемо голосувати
Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія дізнався з новин про те, що міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказал в інтерв’ю журналістам у ВР.

"Всі це почули з новин. Це неправильно, коли фракція призначає міністра, а потім з новин дізнається, що він щось написав. Не думаю, що з таким підходом у нього є шанси бути звільненим. Ми просто не будемо голосувати. Нехай тоді буде заручником цього процесу", - наголосив нардеп.

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За словами Арахамії, Ткаченко мав прийти на фракцію та пояснити свою позицію.

"Чомусь він так не зробив. Тому отримає настільки", - зазначив він і додав, що фракція не обговорювала питання відставки Ткаченка, але реакція у всіх її членів "більш-менш однакова".

Раніше стало відомо, що міністр культури Ткаченко написав заяву про відставку.

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Топ коментарі

  • Валадімір Щєлєнскій
    Хотіли ж посміятися. Ось.
  • Иван Петрович Сидоров
    ."Гільдія кінематографістів Одеси" звернулася до Зеленського з листом, де детально описаний процес незаконної приватизації "Одеської кіностудії" Олександром Ткаченком. Громадська організація вимагає покарати винних у захопленні й знищенні Одеської кіностудії. Но Ткаченко неприкосновенен как вор государственного значения в правящем Украиной воровском кодлане Коломойского.
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    феерично!
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