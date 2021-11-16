"Слуга народу" Арахамія про відставку Ткаченка: Не думаю, що у нього є шанси на звільнення. Ми просто не будемо голосувати
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Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія дізнався з новин про те, що міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказал в інтерв’ю журналістам у ВР.
"Всі це почули з новин. Це неправильно, коли фракція призначає міністра, а потім з новин дізнається, що він щось написав. Не думаю, що з таким підходом у нього є шанси бути звільненим. Ми просто не будемо голосувати. Нехай тоді буде заручником цього процесу", - наголосив нардеп.
За словами Арахамії, Ткаченко мав прийти на фракцію та пояснити свою позицію.
"Чомусь він так не зробив. Тому отримає настільки", - зазначив він і додав, що фракція не обговорювала питання відставки Ткаченка, але реакція у всіх її членів "більш-менш однакова".
Раніше стало відомо, що міністр культури Ткаченко написав заяву про відставку.